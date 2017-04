Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night tra Watford e Liverpool, termina con il big match delle 17.30 il programma domenicale del 35esimo turno di Premier League inglese: a White Hart Lane, prossimo alla demolizione, va in scena l'ultimo derby tra Tottenham e Arsenal, il più sentito di Londra. E, caso del destino, si tratta di uno dei più importanti degli ultimi anni, per gli obiettivi in gioco di Spurs e Gunners: gli uomini di Pochettino, infatti, credono ancora nel titolo e vogliono la posta massima per continuare l'inseguimento al Chelsea di Conte, mentre quelli di Wenger devono ottenere i tre punti per continuare a tallonare le due squadre di Manchester e il Liverpool nella corsa che porta agli ultimi due posti Champions validi. Gli Spurs, con l'attacco stellare composto da Alli, Eriksen, Son e Kane, hanno una striscia aperta di 8 vittorie consecutive in campionato, mentre hanno perso nelle ultime 10 parte solamente contro il Chelsea in FA Cup. I Gunners di Wenger, a parte la conquista della finale di FA Cup, hanno vinto solo 4 partite delle ultime 10.