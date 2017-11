Il Tottenham tenta il sorpasso per arrivare al centrocampista in scadenza con lo Schalke 04. Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus, ma gli Spurs hanno iniziato a seguirlo con maggiore intensità nel corso delle ultime settimane, spedendo in Germania degli osservatori per visionarlo costantemente da vicino. Il club londinese vorrebbe accelerare per superare i bianconeri ma anche e soprattutto i grandi rivali dell'Arsenal. A riportarlo è Sky Sports.