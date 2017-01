Il suo nome è sulla bocca di tutti da diverso tempo, riconosciuto dagli esperti come uno dei migliori ’99 d’Europa. Parliamo di Andrea Pinamonti, giovanissimo attaccante dell’Inter, che da mesi si allena ormai con Stefano Pioli. L’Inter aspetta il compimento della maggiore età (19 maggio) per proporre al ragazzo un contratto quinquennale, ma nel frattempo le big d’Europa si muovono seriamente per poterselo accaparrare.



TOTTENHAM IN PRESSING - Oltre al Chelsea di Antonio Conte, in Inghilterra c’è un’altra squadra pronta a fare follie per averlo: parliamo del Tottenham. L’entourage dell’attaccante di Cles è lo stesso di Andrea Ranocchia, che proprio in questi giorni ha discusso con il club di Premier l’eventuale passaggio del difensore. Da lì la richiesta da parte degli Spurs: su Ranocchia possiamo pensarci, ma ci interessa soprattutto Pinamonti. Sarebbe questo il succo del discorso avuto tra le parti.



ARGOMENTI CONVINCENTI - Un discorso che nessuno può permettersi di scartare a prescindere, perché in questo momento il ragazzo è soprattutto alla ricerca di un progetto che gli possa permettere una crescita costante. L’Inter non vuole perderlo, ma in nerazzurro appare troppo chiuso per reclamare spazio, soprattutto perché Suning ha promesso altri grandi acquisti. Difficile possa andare al Tottenham, ma di conseguenza, per Pinamonti, potrebbe aprirsi l’ipotesi di un’esperienza in prestito e, visti gli ultimi scadenti risultati delle punte uscite dal vivaio nerazzurro (da Puscas a Manaj), la cosa non sembra attrarlo troppo. Spetterà all’Inter e a Suning trovare argomenti convincenti per trattenere l’attaccante in nerazzurro.