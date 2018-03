Mousa Dembele, centrocampista del Tottenham, parla al Telegraph in vista della sfida con la Juventus: "Pochettino parla molto con me e mi dà fiducia. È una bella sensazione, a tutti piace essere apprezzati, ma c'è ancora tanto da dimostrare, voglio vincere qualcosa. Juventus? Per come stiamo giocando da alcuni anni, abbiamo dimostrato che possiamo essere forti contro le migliori squadre. Questa è una competizione speciale. Tutto può succedere. E ovviamente abbiamo guadagnato un sacco di fiducia con le partite giocate contro Juventus e Real Madrid".