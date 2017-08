Davinson Sanchez, difensore del Tottenham, a lungo seguito dall'Inter, si presenta ai nuovi tifosi: "Questa è una grandissima opportunità per me, alla luce di quanto rappresenta il Tottenham non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo. E’ un passo avanti importante per la mia carriera, io dovrò continuare a migliorare per raggiungere i più grandi traguardi. È davvero una grande chance".