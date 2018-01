Con la quantità di denaro che sta girando nelle ultime sessioni di mercato, soprattutto in Premier League, è sempre più raro trovare giocatori di alto livello che professano attaccamento per la propria squadra.n questo contesto si inseriscono le parole rilasciate da, trequartista delin continua crescita ed in rete anche nella partita di ieri contro l', alla televisione danese TV3 Sport: “Sono molto felice nel mio club, non ho niente di negativo da dire”.Come riporta Sky Sport Uk queste parole potrebbero aprire ad un rinnovo del contratto non turbolento o problematico del venticinquenne con il club del nord est di Londra.