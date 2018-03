Intervistato dall'Independent, il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen è tornato a parlare dell'eliminazione dalla Champions League per mano della Juventus: "Siamo stati presuntuosi, troppo presuntuosi. La Juventus ci aspettava, noi eravamo convinti che nulla sarebbe andato storto a quel punto. Eravamo avanti, in una condizione perfetta di punteggio. Però loro hanno più esperienza e non hanno paura a giocare in grandi stadi come Wembley, e questo lo sapevamo. Anche senza palla ti sanno punire e questo non lo abbiamo calcolato".