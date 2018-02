Secondo Marca, il bomber del Tottenham Harry Kane, più volte sul punto di trasferirsi al Manchester United (disposto a raddoppiargli lo stipendio attualmente percepito) sarebbe intenzionato a restare in forza agli Spurs almeno fino alla prossima stagione, che sarà disputata nel nuovo White Hart Lane, ancora in via di completamento: un fattore che potrebbe spingerlo a cambiare aria anticipatamente sarebbe però il tecnico Mauricio Pochettino. L'argentino, corteggiato dal Real Madrid per il dopo Zidane per la prossima stagione, potrebbe essere seguito a ruota proprio dal centravanti inglese classe '93.