Il Tottenham è pronto, mercoledì riceverà la Juve. In realtà la sfida è viva già in queste ore, dopo il 2-2 dell'andata. Ecco i dettagli del programma della viglia:



11.00 (Ora locale) - Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.00 alle 11.15) presso Tottenham Hotspur Training Center (Hotspur Way, Enfield)



13.00 (Ora locale) - Conferenza Stampa con l'allenatore e un giocatore presso Tottenham Hotspur Training Center (Hotspur Way, Enfield).