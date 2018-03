La sfida tra Tottenham e Juventus di mercoledì sera in Champions League si prospetta ricca di tensione ed emozioni. Sarà Szymon Marciniak, polacco di 37 anni, l'arbitro della partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Nessun precedente quest'anno contro i bianconeri, che ha arbitrato tre partite in Champions League in questa edizione, oltre al preliminare vinto dal Napoli contro il Nizza. Marciniak ha arbitrato la Juventus in quattro occasioni. Contro il Malmoe nel 2014/15 fu vittoria per 2-0, mentre a Siviglia, l'anno successivo, i bianconeri crollarono dopo il gol di Fernando Llorente. Assolutamente positivi, però, gli ultimi due precedenti, entrambi nella scorsa edizione: 1-0 a Lione e 3-0 in casa contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale. Attenzione, però, ai cartellini: ben 14 gialli, con un rosso per Mario Lemina, in queste ultime sfide. Squadra arbitrale composta anche dagli assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, dagli addizionali Raczkowski e Musiał e dal quarto ufficiale Siejka.