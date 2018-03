Mediaset ha fatto un'eccezione nello scegliere di mandare in onda in chiaro la gara di stasera tra Tottenham e Juventus . La politica dell'azienda infatti è stata sin da inizio stagione riservare la trasmissione delle gare dei bianconeri alla pay per view di Premium. In questo caso però si è scelto di ampliare la platea mandando in onda il match sui canali generalisti, quindi su Canale 5. La ragione - spiega Tuttosport - è negli spot pubblicitari venduti a peso d'oro. " Uno spot di 30 secondi che vedremo stasera a margine di Tottenham-Juventus costa 200 mila euro - si legge - per il superspot di 15 secondi si arriva anche a 165 mila euro. Più o meno gli stessi prezzi che Publitalia ha applicato nella passata stagione per i quarti di Champions League tra Juventus e Barcellona, mandati in onda sempre su Canale 5".