. La squadra di Allegri gioca un primo tempo sottotono e caratterizzato da diverse imprecisioni soprattutto in fase di impostazione e difensiva. Le prove generalisettimana prossima in Supercoppa italiana contro i biancocelesti di Inzaghi servirà sicuramente una prestazione diversa.. Juventus mai realmente pericolosa dalle parti di Lloris nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco Allegri fa diversi cambi e la musica cambia (da segnalare una traversa di Kean), ma la squadra bianconera non riesce a trovare la via del gol.Formazioni ufficiali:(4-3-2-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele, Sissoko, Eriksen, Alli, Kane(4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, HiguainBernardeschi prova il tiro da fuori area: pallone di poco sul fondo.Palla bassa invitante di Dybala per Kean, che calcia di prima dall'interno dell'area, cogliendo il legno.Cambi per la Juve: escono Buffon, Khedira ed Higuain, entrano Pinsoglio, Bentancur e Kean.- Altri tre cambi per Allegri: escono Rugani e Chiellini per Barzagli e Benatia. Fuori anche Douglas Costa e dentro Bernardeschi.Juve vicina al gol: Dybala prova il mancino a giro dal limite dell'area, ma Lloris respinge in corner.Kane colpisce col mancino a colpo sicuro dopo aver saltato Chiellini, ma il suo tiro finisce sulla traversa.Alli salta due avversari e trova Eriksen in profondità che salta Buffon e segna il due a zero. Ancora una volta in grande difficoltà la difesa della Juventus.- Quattro cambi nella Juve: escono Pjanic, Alex Sandro, Lichtsteiner e Mandzukic, entrano Marchisio, Asamoah, Cuadrado e De Sciglio.Contropiede degli Spurs, Sissoko entra in area e prova il destro a giro: il pallone termina sul palo.Retropassaggio inguardabile di Pjanic per Buffon, Kane, per poco, non riesce a fare secco Buffon per il 2-0 su assist di Eriksen.Juve vicina al pareggio: Higuain sbuca sul secondo palo su un angolo battuto da Dybala e calcia col destro, Lloris respinge.- Juve pericolosa: bella combinzione Dybala-Higuain con La Joya che non approfitta dello spazio concesso dalla difesa del Tottenham e riesce a portare a casa solo un corner.- Juve in confusione, Eriksen prova ad approfittarne con un tiro dalla distanza, Buffon devia a lato.Harry Kane sorprende la difesa della Juve sul secondo palo e, tutto solo, segna il gol del vantaggio su cross di Trippier dalla destra. Splendida azione corale degli Spurs.