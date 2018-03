Il polacco Marciniak è l'arbitro di Tottenham-Juventus, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Ecco la moviola di Calciomercato.com in tempo reale.



13' Scivolata in area su Kane di Chiellini, che tocca il pallone con entrambe le mani: l'arbitro non vede o giudica l'intervento involontario e lascia correre.



17' Douglas Costa salta Vertonghen, che entra in scivolata e atterra il brasiliano: rigore netto, ma l'arbitro non fischia tra le proteste degli juventini.



28' Vertonghen atterra Dybala e viene ammonito.



30' Il Tottenham protesta per una presunta trattenuta in area di Benatia: niente di serio.



32' Scintille tra Barzagli e Son, calpestato a terra.



35' Ammonito Alex Sandro per un fallo su Trippier a palla lontana.



38' Khedira rischia l'ammonizione, ma viene solo redarguito verbalmente dall'arbitro.



39' Tutto regolare nell'azione del gol di Son.



44' Pjanic ammonito per un fallo su Dele Alli: era diffidato, salterà la prossima partita di Champions.



49' Benatia ammonito per un intervento in ritardo su Dele Alli: era diffidato, salterà la prossima gara di Champions.



53' Chiellini ammonito per una brutta entrata sul solito Dele Alli.



56' Ammonito Dele Alli per un fallo su Khedira.



64' Tutto regolare nell'azione del pareggio di Higuain.

66' Tutto regolare nell'azione del gol di Dybala.