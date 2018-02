In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Liam Brady, due scudetti conquistati con la Juventus tra l'80 e l'82 e poi direttore per venti anni del settore giovanile dell'Arsenal, ha motivato la scelta di scartare un giovanissimo Harry Kane quando provò ad entrare nelle giovanili dei Gunners all'età di 9-10 anni. Per Brady il centravanti, oggi stella del Tottenham, era cicciotello e poco atletico. Un errore imperdonabile oggi riconosciuto dal centrocampista ex tra le altre di Sampdoria e Inter.