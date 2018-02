E' un Tottenham pronto a tutti e in grande forma quello che si presenta alla sfida di Champions con la Juve. Così Mauricio Pochettino presenta il match in programma domani sera all'Allianz Stadium.

ASSENTI - “Abbiamo portato quasi tutta la rosa. Speravamo che tutti fossero in forma, adesso vediamo come va l'allenamento. Alderweireld non c'è e manca anche Foyth. Toby è un giocatore importante per noi. Abbiamo cercato di analizzare il suo problema con lo staff medico, ha avuto un infortunio serio. Non possiamo rischiare e abbiamo deciso subito il piano da adottare”.

PRIMA VOLTA A TORINO - “Sono felice di essere qui per la prima volta, ho sempre sentito parlare di Torino, Piemonte e della mia piccola cittadina da cui arrivano i miei avi. Ma ora penso solo alla partita di domani”.

CHE SFIDA - “La Juve è eccezionale, non si possono fare confronti perché hanno una storia in cui hanno vinto tutto. Arrivano da due finali di Champions in tre anni, noi siamo squadra giovane e stiamo ancora crescendo pure a livello strutturale. Il nostro sogno è di raggiungere il livello della Juventus, vogliamo diventare competitivi quanto loro”.



JUVE AL TOP - "La Juve è un top club, gli assenti sono importanti però hanno una rosa eccezionale e ricca di top players. Per ciascun allenatore è importante avere tutti i giocatori a disposizione, sono sicuro che chiunque scenda in campo abbia il potenziale per fare grandi cose”.



DYBALA - "Grandissimo giocatore, la situazione della Juve è diversa se gioca o non gioca. Fa parte di quella categoria di giocatori come Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar che danno la possibilità alla squadra di avere diverse alternative. Sarà più difficile senza di lui, ma ci sono altri giocatori come Bernardeschi che possono cambiare volto alla squadra. Non mettiamo in dubbio la qualità dei giocatori che vanno in campo”.



FUTURO - “Ho ancora tre anni di contratto, sto bene e penso che faremo ancora molto bene in futuro”.