Erik Lamela, attaccante del Tottenham puntualmente al centro delle voci su un suo possibile ritorno approdo all'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Vicino alla Juve? Mai. L'Inter? Io quando gioco penso a dove sto e al Tottenham mi trovo benissimo. In questi cinque anni si è creato un bel gruppo. La squadra è in ascesa e vivo in una città che adoro come Londra. Dopo il primo anno, in molti mi dissero di lasciare l'Inghilterra, ma io non ho voluto mollare. Per me questa è una sfida. Se sto ancora qui, ci ho visto giusto".