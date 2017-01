Sicuramente non buon momento per Erik Lamela: il trequartista del Tottenham, lontano dai campi da fine ottobre per un problema all’anca, si è trovato improvvisamente costretto ad affrontare la morte dell’amato cane Simba. Il tecnico degli Spurs Pochettino gli ha concesso di prolungare la sua permanenza a Roma, secondo il Telegraph, per recuperare dall’infortunio e soprattutto ritrovare il giusto stato mentale per tornare in campo. Nella Capitale il giocatore è in ottimi rapporti con i fisioterapisti del club e ha passato molto tempo insieme all’amico Fazio.