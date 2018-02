Fernando Llorente, attaccante del Tottenham che domani sera entrerà per la prima volta allo Stadium dopo l'addio alla Juventus, ha parlato del match di Champions League a Premium Sport. “Il passaggio del turno è un 50 e 50. Sono due squadre difficili da affrontare in questo momento, ma si vedrà in campo. Alla fine ogni partita è diversa dall’altra, possono succedere molte cose, vedremo chi è la favorita. Ho pensato che avremmo beccato la Juve, è un segno del destino, come quando ero a Siviglia e l’abbiamo trovata nel girone di Champions. E’ stato bellissimo ritrovare i miei ex compagni, peccato fossi infortunato quando siamo andati a giocare allo Stadium. Cosa proverò? Tante emozioni, mi ricorderò tutti i momenti vissuti lì, sarà qualcosa di bellissimo tornare lì. Non vedo l’ora di essere lì”.