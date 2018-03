Lucas Moura, grande acquisto del Tottenham nello scorso mercato di gennaio dal Paris Saint-Germain, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della sfida di Champions League contro la Juventus: "Il 2-2 dell’andata è stato un bel segnale per noi, la Juventus è una grande squadra, una delle migliori d’Europa. Ha esperienza e nervi per cercare di strappare la qualificazione anche in una trasferte come questa. Sanno difendersi bene e sfruttare in modo impressionante le occasioni da rete, a Torino hanno iniziato benissimo ma poi siamo usciti noi. Conosco Douglas Costa e Alex Sandro che sono brasiliani come me, ma ho giocato anche con Matuidi. Poi ci sono campioni come Buffon e Chiellini, talenti come Pjanic, un goleador come Higuain e Dybala".