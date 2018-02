Lucas Moura, esterno offensivo del Tottenham, parla al Guardian dopo il gol di ieri sera in FA Cup: "Sono contento per la mia prima partita da titolare e il mio primo gol con questa maglia. Non giocavo dal primo minuto da agosto, sono felice. Ho 25 anni ma penso di aver acquisito molta esperienza con il PSG e penso di poter aiutare il Tottenham. Penso che abbiamo molta qualità e una grande struttura per poter arrivare alla fine della stagione con un trofeo. La Champions League è la coppa più difficile, ma penso che abbiamo la capacità di vincerla. Juve? Abbiamo fatto una grande partita all’andata. E’ stato un buon risultato in Italia e sono sicuro che possiamo fare una buona partita anche davanti ai nostri tifosi e proseguire il cammino".