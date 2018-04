Il campo in Champions League ha sentenziato che la Juventus per il momento è ancora un passo avanti al Tottenham, ma nella mattinata in Inghilterra è arriva la certezza che il club inglese sta facendo passi da gigante nell'accorciare il gap di distanza che esiste fra i due club almeno a livello societario. Il club italiano è nella top 10 dei club europei per ricavi ma sta rischiando il sorpasso da parte proprio degli Spurs.



RICAVI AL TOP E +115 MILIONI IN UN ANNO - Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport il Tottenham ha annunciato le previsioni di bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2018. Previsioni in netto aumento rispetto alla passata stagione con ricavi intorno ai 350 milioni e un +115 milioni registrato soltanto in un anno. La Juventus è ancora avanti, ma con questo passo gli Spurs potrebbero arrivare all'aggancio in breve tempo.