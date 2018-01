Aumentano le pretendenti per James Maddison. Il centrocampista del Norwich è seguito da Liverpool, Manchester City e Leicester ma, come riportato dal Sun, è il Tottenham la squadra più vicina al giocatore.



Pochettino segue il classe ’96 da due stagioni e ora è pronto a sferrare l’attacco decisivo.

Il Norwich chiede per la cessione a titolo definitivo 20 milioni di sterline, ma non vorrebbe perderlo a gennaio. Gli Spurs potrebbero quindi chiudere la trattativa ora e poi lasciare l’under 21 inglese a Carrow Road fino al termine della stagione, stessa modalità con la quale nel 2015 presero dal MK Dons Dele Alli. Con la speranza che sia un’operazione altrettanto fortunata.