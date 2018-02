Cala subito l'asso il Tottenham: la sfida Champions con la Juve è già cominciata, con Harry Kane in conferenza stampa: “Siamo molto eccitati, sarà una partita grandiosa e vogliamo essere coinvolti in questi match. Arriviamo da un periodo duro, ma non vediamo l'ora di giocare e fornire la prestazione migliore possibile”. Lo scontro con Chiellini preannuncia scintille: “Giocatore eccezionale, già mi diede il “benvenuto” in Nazionale, non vedo l'ora di raccogliere la sfida con lui”. Khedira ha detto di Kane che si tratta dell'attaccante più completo in questo momento: “Mi dà grande fiducia, cerco di accogliere complimenti come una sfida a fare meglio. Provo ad essere umile, ma quando arrivano da avversari certe parole mi rendono felice”. La svolta, con il Real: “Non molti si aspettavano che avremmo potuto battere il Real. Ora c'è la Juve, sarà una sfida molto dura. Ma speriamo di poter arrivare a Wembley con un risultato giusto”.