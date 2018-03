Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita che i suoi giocheranno contro la Juventus. In palio i quarti di finale di Champions League.



ATTENTI AI PRIMI MINUTI - "Siamo in un buon momento, in gran forma. Oggi è una partita diversa, dovremo giocare con qualità per riuscire ad arrivare al prossimo turno. Dalla gara di Torino abbiamo imparato tante cose, per competere a questi livelli contro una grande squadra come la Juventus non bisogna cominciare come fatto all'andata, dovremo fare meglio, con grande convinzione fin dall'inizio, cercando di mettere subito pressione agli avversari per vincere la partita".