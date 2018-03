L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, già molto polemico nei confronti della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dei bianconeri, è tornato a lamentarsi degli errori arbitrali, in particolare del Var dopo il match di FA Cup con lo Swansea: "E' un incubo, preferisco gli errori di arbitro e assistenti piuttosto che aspettare tre, quattro minuti per sapere cosa succede. Mi dispiace molto per le persone che cercano di usare questo sistema. E' complesso, ma la cosa peggiore sarà l'effetto che avrà sui tifosi. Ora vedremo cosa succederà ai Mondiali