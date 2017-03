Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha commentato nuovamente i rumors che lo vogliono nel mirino del Barcellona per la prossima stagione: "E' una coincidenza che martedì scorso mi trovassi nello stesso bar del presidente Bartomeu. Lo conosco da molto tempo e ci siamo semplicemente salutati. Abbiamo passato insieme solo 5 minuti e so che certe voci sono impossibili da fermare. Io però sono un tifoso dell'Espanyol e non ho bisogno di aggiungere altro. E' come se un giorno il presidente del Tottenham mi esonerasse e poco si prospettasse la chance di guidare l'Arsenal: sarebbe impossibile".