Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Crystal Palace del match winner, Harry Kane: "Errori? Anche i migliori giocatori come lui possono perdere occasioni. Quando sbagliano dimenticano subito e cercano di segnare nell'azione seguente". Il tecnico del Tottenham ha poi aggiunto: "Abbiamo ampiamente meritato la vittoria. La performance è stata buona e non ci siamo mai arresi, anche perchè non era facile giocare qui: i tre punti oggi erano la cosa più importante".