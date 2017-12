Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato anche di Harry Kane e delle voci di mercato: "Penso che non abbia un prezzo, perché vogliamo tenerlo qui. E' senza prezzo, non c'è. Possiamo parlare di tante cose, ma alla fine è tanto per parlare, perché è impossibile dargli un prezzo. Come Totti alla Roma".