In occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup con il Newport, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato del suo futuro. L'argentino ha assicurato che non allenerà mai Barcellona, Arsenal e Rosario Central, dopo aver militato nell'Espanyol, nel Tottenham e nel Newell's Old Boys: "Non allenerò mai certi club perché sono legato a squadre avversarie. Piuttosto torno a lavorare nella mia fattoria in Argentina".