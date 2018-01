Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha risposto alle parole di Arsene Wenger di qualche giorno fa, che lo accusava di non aver vinto ancora nulla con gli Spurs: "Sono così giovane e da cinque anni in Premier League, in due club, Southampton e Tottenham, ma non ha senso parlare di un'altra squadra. Il calcio non è solo vincere trofei, sono le circostanze di diversi club. Per me Wenger è e sarà sempre uno dei migliori manager del mondo, lo rispetto, ma penso che abbia bisogno di parlare per se stesso e per l'Arsenal".