Secondo il Daily Mail il Tottenham è pronto a tutto pur di arrivare a Wilfried Zaha, esterno del Crystal Palace. Per l'ivoriano sono pronti 40 milioni di sterline, tanti ma non necessariamente abbastanza per un giocatore di importanza capitale per gli Eagles: nelle nove partite di campionato giocate senza di lui sono arrivate solo sconfitte. Il Palace già nell'estate del 2016 rispedì al mittente due offerte degli Spurs per l'ex United, il cui contratto scade nel 2022.