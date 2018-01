Francesco Totti, ex capitano e ora dirigente della Roma, ha parlato alla Stampa per celebrare Gigi Buffon, che compirà 40 anni domenica: "La prima cosa che pensi è che siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po' come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Certo se volesse ancora giocare significherebbe che il vero Pupone è lui! Cosa vorrei regalargli? La macchina del tempo, magari mi dà un passaggio a bordo. La mancata qualificazione al Mondiale? È una ferita, vedere Gigi piangere nel giorno dell’eliminazione mi ha fatto male".



'VOLEVA LA ROMA' - Totti racconta poi un retroscena di mercato: "Se mi ha mai chiamato per venire alla Roma? Sì, lui e Cannavaro. Mi sarebbe piaciuto vederli con noi. Il gol più bello che gli ho segnato e la parata più incredibile? Ne scelgo uno per maglia, così non facciamo torti: il pallonetto contro il Parma e il gol contro la Juve da fuori area, stagione 2012-13. Tra le parate dico quella allo scadere a Torino sul 2-2 nel 2003. Tentai il cucchiaio e quel fenomeno me lo prese".