Parlando ai microfoni di Premium Sport, il dirigente della Roma, Francesco Totti ha commentato così la sfida contro il Milan: "Contro lo Shakhtar ho visto una Roma in un certi momenti inaspettata: un primo tempo straordinario e un secondo tempo non da Roma. Purtroppo siamo usciti dal campo con una sconfitta, ma con un risultato che ci lascia pienamente in corsa".



SU SCHICK - "Schick? È un giocatore straordinario, fondamentale per il nostro gruppo e siamo contenti di essere riusciti a strapparlo alla Juventus. Puntiamo fortissimo su di lui".



NAINGGOLAN - "Nainggolan in calo? È un giocatore di altissimo livello e la gente si aspetta sempre il top: ultimamente non sta facendo tanti gol, ma le sue prestazioni sono sempre state importanti".



IL RITIRO - "Il suggerimento a Buffon di smettere solo quando si sarebbe sentito sicuro di farlo? Non c’era alcun riferimento alla mia vicenda. A me ogni tanto, in tribuna, viene ancora voglia di scendere e giocare".