Francesco Totti, ex capitano e ora dirigente della Roma, ha parlato a margine dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, a partire dal momento della Roma: "Speravo non ci fossero tutte queste difficoltà, ma ci rialzeremo. Il derby? Spero vinca l'Inter, ma del vecchio allenatore della Roma non parlo. Per il Mondiale credo che possa vincere il Brasile. Scudetto? Meglio il Napoli che la Juve, se non altro per cambiare una volta ogni vent'anni...".