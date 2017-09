Dopo il commovente addio al calcio giocato del 28 maggio 2017, ci si chiedeva se mai avremmo rivisto l'ormai ex capitano giallorosso deliziarci con i suoi tocchi e le sue giocate. Quel giorno è arrivato Totti tornerà in campo venerdì a Tiblisi per una partita per sostenere Kaladze, ex giocatore rossonero che si è dato alla carriera politica di fatti ora è candidato sindaco per la capitale georgiana. Lo scopo di questa partita è raccogliere fondi per ricostruire la foresta di Borjomi.