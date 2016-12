IL REGALO E' IL RINNOVO? -

ha ancora voglia di giocare, non vuole smettere, ma una scelta definitiva la darà alla Roma in Primavera. L'ingaggio non è un problema, come non lo è mai stato in passato e se Totti vorrà continuare la Roma si siederà attorno ad un tavolo per trattare. Un discorso simile a quello di Daniele De Rossi, che ha tantissime offerte in giro per il mondo (dalla Cina alla MLS, passando anche per un interesse della Juventus). L'attuale contratto del centrocampista classe '83 è il secondo più ricco dell'intera Serie A dopo quello di Higuain (6 milioni all'anno) e cifre così alte non sono più sostenibili da un bilancio in costante bilico come quello della Roma. Se De Rossi deciderà di ridursi sensibilmente lo stipendio allora il presidente Pallotta sarà lieto di legare a doppio filo il futuro della Roma a quello del proprio Capitan Futuro.

In vacanza insieme con un presente e un futuro incredibilmente condiviso.non hanno in comune soltanto una vita passata allae la fascia di capitano del club passata di giornata in giornata dal braccio del primo a quello del secondo.a fine stagione e un futuro che continua a rimanere incerto.Il procuratore di Mohamed Salah,dove Totti e De Rossi raggiungeranno le rispettive famiglie. Un volo e una vacanza in cui non si parlerà dei prossimi 6 mesi in giallorosso ma che, ovviamente, consentiranno ai due di schiarirsi le idee su i rispettivi futuri e sul regalo di Natale da chiedere alla Roma: il rinnovo del proprio contratto.