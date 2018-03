L'ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha commentato a caldo il sorteggio di Champions League contro il Barcellona a Premium Sport: "Sono contento, siamo fra le otto più forti d'Europa. Sono tutte difficili, affrontiamo questa sfida con serenità e tranquillità. Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'Europa ma sappiamo che possiamo fare bene anche con loro. Sulla carta Siviglia e Liverpool erano quelle abbordabili, ma non è così, in campo è diverso. State certi che anche loro saranno preoccupati di affrontare la Roma. Vogliamo fare la nostra partita e dimostrare che la Roma se la può giocare anche con il Barcellona. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barcellona ma troveranno una grande Roma. Il calcio è bello soprattutto per queste partite. Se vogliamo vincere questa competizione, dobbiamo arrivare in fondo ed affrontare tutte le squadre più forti. Affrontare giocatori come Messi e Suarez dà un grande stimolo. Siamo arrivati primi in un girone davvero difficile, abbiamo affrontato lo Shakhtar agli ottavi, abbiamo fatto un cammino più che positivo. Sicuramente il Barcellona dovrà sudare per battere la Roma".