Dopo il derby perso dalla Roma contro la Lazio, Francesco Totti ha parlato in questi termini del suo futuro: "Gli altri dicono che è stato il mio ultimo derby, io non dico niente".



Daniele De Rossi invece analizza così il momento giallorosso, gettando uno sguardo anche al suo futuro: "In futuro dovremo analizzare i motivi di queste sconfitte nei derby. Dobbiamo lavorare e pensare alle prossime partite: saranno molto difficili. Non so se sarà il mio ultimo derby, penso solo a giocare. Ora dobbiamo andare avanti da uomini e da persone serie".