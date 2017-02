Totti a Roma a vita? Non è detto. Il capitano giallorosso, che al momento si sente ancora calciatore, dal palco dell'Ariston ha dichiarato: "In futuro occuperò un ruolo importante, nella Roma o no. Farò una cosa che mi piace fare, così non ci sono equivoci".Come scrive il Corriere dello Sport, il Pupone vuole ricoprire un ruolo di alto livello all'interno della FIGC: lo ha rivelato lo stesso giocatore ai suoi amici più stretti.