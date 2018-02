Totti non correva più, gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare“, parola di Luciano Spalletti nella conversazione con i tifosi della Roma resa nota ieri da “Il Corriere della Sera“. La diatriba tra lo storico capitano giallorosso e l’attuale tecnico dell’Inter continua a far discutere anche oggi. Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Maracanà‘ su RMC Sport per parlarne: “Tecnici, dipendenti e addetti ai lavori possono esprimere il loro pensiero, ma io un calciatore come Totti lo terrei in campo anche se cammina o passeggia, come dice Spalletti. Certe volte bisognerebbe provare a parlare di meno“.