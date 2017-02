Ovunque vada, dà spettacolo, in campo come in televisione. Francesco Totti (foto da Twitter) è uno dei super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Il capitano della Roma si è reso protagonista di un divertente siparietto con il presentatore toscano, noto tifoso della Fiorentina: "Niente saluto con il quattro? - ha scherzato Totti - È perchè ieri non ho giocato, perciò ho evitato. I 14 gol contro la Viola? Purtroppo per voi, sì. Il colore mi piace, mi ispira abbastanza". Ironica la risposta di Conti sulla sconfitta della squadra di Paulo Sousa di ieri sera: "Volevo ringraziare la Fiorentina, che ieri non è scesa in campo all’Olimpico per guardare Sanremo".