Direzione Tbilisi, domani si torna in campo… l’autobus dovrebbe essere quello giusto! pic.twitter.com/J5Uz1wgn2I — Francesco Totti (@Totti) 28 settembre 2017

Bellissimo rivedervi tutti insieme! Pronti per la partita di domani! pic.twitter.com/ksZD5b4JQx — Francesco Totti (@Totti) 28 settembre 2017

Sarà la prima volta che si rimetterà gli scarpini per giocare una partita vera. Avverrà oggi a Tblisi, in Georgia, per la partita tra veterani d'Italia e resto del mondo organizzata dae dalla federazione georgiana con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la ricostruzione della foresta di Borjomi, parzialmente distrutta la scorsa estate da un incendio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, con(davanti a 40mila spettatori) ci saranno anchee tante altre ex stelle del calcio mondiale. "Direzione Tbilisi, si torna in campo… L’autobus dovrebbe essere quello giusto!" ha scritto (con tanto di foto) sui social Francesco. E allora via all'attesa.