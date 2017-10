L'ex attaccante e oggi dirigente della Roma, Francesco Totti ha concesso un'intervista al sito ufficiale della FIFA in cui commenta le nomination per i premi individuali che la federcalcio internazionale dovrà consegnare dopo i risultati della scorsa stagione. Tanti i temi trattati



I FENOMENI - "Ronaldo, Messi e Neymar sono tre alieni. Ci siamo sempre rispettati l'uno con l'altro dentro e fuori dal campo. Penso che Ronaldo sia avanti, ha avuto una stagione fantastica e ha anche raggiunto tutti i suoi obiettivi con la squadra più prestigiosa al mondo".



IL MIGLIOR ALLENATORE - "È giusto dire che la nostra scuola di allenatori è ancora di qualità top anche se, nonostante lo straordinario lavoro di Conte e Allegri, penso che Zidane sia favorito per le stesse ragioni di Ronaldo: ha vinto tutto la scorsa stagione".



BUFFON - "È un ruolo che ha un enorme impatto sulla partita anche se non viene riconosciuto come dovrebbe. Il loro impatto sul risultato finale di una squadra è sempre decisivo. E penso che Buffon abbia un’ottima possibilità di vincere. È stato il migliore a livello individuale e con la Juve ha raggiunto la finale di Champions, come Navas. Alla fine credo che se lo giocheranno loro due”.