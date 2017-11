Alex Sandro dopo essere stato al centro di numerose voci di mercato in estate, in particolare in seguito alle incredibile offerte del Chelsea per assicurarselo, sta deludendo le attese in questo inizio di stagione. Il terzino sinistro brasiliano è ben lontano dai livelli dello scorso anno e il rinnovo con i bianconeri stenta ad arrivare. Il club bianconero in estate ha rifiutato 60 milioni di euro, ma l'involuzione del classe '91 potrebbe far pensare ad un ripensamento della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, è inspiegabile il motivo del suo momento di crisi: "I test atletici sono buoni, si sfocia dunque su questioni motivazionali, di concentrazione e di stimoli. Allegri ha iniziato a pungolarlo e adesso non lo considera più intoccabile, il brasiliano deve quindi conquistarsi un posto".