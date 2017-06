La rottura tra Gianluigi Donnarumma e il Milan ha attirato le attenzioni del Real Madrid, da giorni accreditato come la principale pretendente per il giovanissimo portiere rossonero. Sembrava tutto in discesa, ma l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo ha stravolto completamente le dinamiche del prossimo mercato e ora Gigio e i blancos spunta un nuovo ostacolo, un ex interista pronto a mettersi di traverso: José Mourinho.



Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti lo Special One ha in cantiere un'offerta impressionante per tentare di riportare CR7 al Manchester United e con lui arrivare anche ad Alvaro Morata: 210 milioni di euro più il cartellino di David de Gea, numero uno spagnolo da anni sogno proibito del presidente madridista Florentino Perez. Proposta choc, che potrebbe convincere il Real: in caso di fumata bianca de Gea blinderebbe di fatto la porta delle merengues e chiuderebbe all'arrivo di Donnarumma, per il quale però paradossalmente potrebbe riaprirsi la pista United, o la Juventus che per bocca di Marotta "ha il dovere di provarci".



E la posizione del Milan? La Gazzetta dello Sport parla di un Yonghong Li estremamente infastidito per la situazione Donnarumma e fermamente convinto di non liberare Gigio fino al termine del contratto (2018), costringendo il classe '99 alla panchina o addirittura alla tribuna. Situazione però che non gioverebbe a nessuna delle due parti in causa, Raiola è dunque al lavoro per trovare una nuova squadra: Real e United, più defilati PSG e Juventus.