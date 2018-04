L’unico precedente in Serie A tra queste due squadre è la gara di andata, vinta per 2-1 dai bianconeri. #BeneventoJuve pic.twitter.com/4LdhqtQRcz — JuventusFC (@juventusfc) 7 aprile 2018

Soltanto un precedente tra le due squadre, ovvero la partita d'andata vinta dai bianconeri per 2-1, non senza soffrire, all'Allianz Stadium. Numeri straordinari per i bianconeri nel 2018 in campionato. Non altrettanto si può dire per i campani, che sono all'ultimo posto in classifica e vedono avvicinarsi la retrocessione.