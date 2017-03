Dal paradiso all'inferno. Bocciature ovunque per Adrien Rabiot dopo la sua prestazione contro il Barça, nell'incredibile rimonta subita dal Paris Saint-Germain al Camp Nou. Un clamoroso ritorno sulla terra dopo i sogni di gloria con il 4-0 dell'andata, dove il centrocampista francese era stato a detta di tutti tra i migliori in campo. Eppure, in Catalogna è scomparso. E chi voleva portarlo in Italia forse poteva aspettarselo.



MEMORIE DI JUVE - La Juventus è stata vicinissima a Rabiot, era l'estate del 2014, accordo a un passo finché il PSG lo ha trattenuto e convinto a rinnovare. Prenderlo a prezzo di saldo sarebbe stato forse un gran colpo, visto che si parla di un ragazzo del 1995; ma la personalità continua troppo spesso a essere un suo limite. Ecco perché per la Juventus è cambiato tutto: da quel tentativo low cost non si è più mossa su Rabiot, neanche in queste settimane, l'obiettivo è passato di moda. Talento e qualità, certo; ma troppa discontinuità per pagarlo sui 50 milioni, base d'asta secondo il PSG. E la bocciatura del Camp Nou conferma tutto, Rabiot a certi prezzi era un affare. Strapagarlo, invece, è un rischio che la Juve non ha mai voluto correre.