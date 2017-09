AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 8 settembre 2017

Nella serata di ieri è arrivata l'accelerata decisiva, con il giocatore convinto a trasferirsi nuovamente in; ora c'è anche una parte di ufficialità. Sì, perché ilha comunicato, tramite il profilo Twitter, che è stato trovato un accordo con il Milan per il trasferimento di José Sosa al club turco. Annuncio di prassi per i club turchi, in attesa delle visite del calciatore e della firma sul contratto. L'affare è fatto 5,5 milioni di euro nelle casse del Milan e 6 milioni di euro a stagione (contratto triennale), con 5 subito alla firma, al, che torna in Turchia dopo l'esperienza, vincente, al Besiktas.