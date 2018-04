Doveva essere il grande colpo di mercato della Fiorentina, si perse tra un biglietto aereo, l’interesse della Juventus e l’ingaggio del Fulham. Adesso Dimitar Berbatov ha optato per un nuovo colpo di scena cinematografico, in tutti i sensi: scende in campo, sul grande schermo, pronto per interpretare un gangster. ‘Revolution X: The Movie’, il suo nuovo impegno dopo la deludente parentesi indiana, nella quale ha segnato una rete in nove presenze. “Da grande voglio fare l’attore”, dichiarò nel 2014. Adesso la grande occasione, con tanto di sigaro e cicatrice sul volto.