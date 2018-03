Il commissario della Figc Roberto Fabbricini è intervenuto in conferenza stampa dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina: "Ho saputo la notizia molto presto, ho cercato di raccordare tutte le varie componenti. Si è rinviata subito Udinese-Fiorentina, poi Genoa-Cagliari e poi via via tutte le altre. Siamo grati al presidente per questo atteggiamento che fa sentire tutto il mondo del calcio unito in questa situazione drammatica. Ho sentito il medico della Fiorentina che ha ribadito quello che già sapevamo. Si può parlare di cosiddetta morte bianca, potrebbe essere difficile anche arrivare a una soluzione finale dopo l'esame autoptico, a cui adesso lasciamo il responso".



A Premium Sport, poi, Fabbricini ha aggiunto: "Calendario complicato, la finale di Coppa Italia potrebbe essere spostata".